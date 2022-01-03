Evren Devrim Zelyut: Enflasyon 2022 bahar aylarında yüzde 40 seviyesine dayanacak

Durum daha da kötüye gidecek; çünkü tarımda ana girdi olarak kullandığınız gübre için fabrikalar yapacağınıza, bol bol AVM, konut yaptınız. Şimdi gübreyi dışarıdan alarak üretim yapıyorsunuz. Sanayi ise zaten dediğimiz gibi tam bir facia, iğneden ipliğe ne üretseniz bütün yarı mamuller dışarıdan geliyor.

Gıdada arzın az olması, göçmenler ve artan nüfusla talebin artması fiyatları yukarı çekiyor dedik. Bakın gübre fiyatları dışarıda amonyak ve fosforik asit üretiminin azalmasına bağlı olarak yukarı gidiyor. Türk çiftçisinin maliyetleri roket gibi artacak. Bu işin sonunda ne olacak? Elbette ki enflasyon 2022 bahar aylarında %40 seviyesine dayanacak.

Evren Devri Zelyut’un yazısı