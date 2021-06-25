Evren Devrim Zelyut: Elin parası ile Merkez Bankası rezervi dolar mı?

Ne kadar acı bir durum içindeyiz farkında mısınız? Koskaca Merkez Bankası sıfırı tüketmiş durumda. Geçen gün Merkez Bankası Başkanı banka genel müdürlerine 4 yeni swap hattı açılması için görüşmelerin olduğunu söylemiş. Katar ile 15 milyar dolarlık anlaşmanın artırılması ve Güney Kore ile Malezya başta olmak üzere Asya’dan yeni bir ülke ile anlaşma peşindelermiş…

Elin parası ile Merkez Bankası rezervi dolar mı? Buna belki yandaşlar inanabilir ama gerçek şu ki, yapılan sadece bir makyaj, anı kurtarmak, oyunu birazcık daha uzatmak. Başka bir anlamı yok.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı