Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Elin parası ile Merkez Bankası rezervi dolar mı?

Ne kadar acı bir durum içindeyiz farkında mısınız? Koskaca Merkez Bankası sıfırı tüketmiş durumda. Geçen gün Merkez Bankası Başkanı banka genel müdürlerine 4 yeni swap hattı açılması için görüşmelerin olduğunu söylemiş. Katar ile 15 milyar dolarlık anlaşmanın artırılması ve Güney Kore ile Malezya başta olmak üzere Asya’dan yeni bir ülke ile anlaşma peşindelermiş…

Elin parası ile Merkez Bankası rezervi dolar mı? Buna belki yandaşlar inanabilir ama gerçek şu ki, yapılan sadece bir makyaj, anı kurtarmak, oyunu birazcık daha uzatmak. Başka bir anlamı yok.


Evren Devrim Zelyut’un yazısı

SON HABERLER

10 ay boyunca Covid-19’la yaşadı, 42 kez pozitif çıktı

Britanya’da binlerce insan gibi Dave Smith de geçen yıl ilk dalganın başlarında corona virüsüne yakalandı. Ancak Covid-19’u atlatanların çoğu, virüsü vücudundan birkaç haftada atarken o neredeyse 10 ay boyunca virüsle yaşadı.

AB sayıyı az buldu, daha fazla göçmeni Türkiye’ye göndermek istiyor

Avrupa Birliği, 2016 yılında imzalanan ‘Göçmen Geri Kabul Anlaşması’ çerçevesinde Türkiye’ye gönderdiği düzensiz göçmen sayısının yetersiz olduğu görüşünde. Ortaya çıkan gizli raporlar Avrupa Komisyonu’nun iade sayıları için ‘başarısızlık’ değerlendirmesi yaptığını ortaya koyuyor.

İmamoğlu ‘illüzyon’u yerinde anlattı: Temeli atılan Kanal İstanbul değil

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Cumartesi günü Kanal İstanbul’un ilk köprüsünün temeli atılıyor” diye açıklanan töreni ‘illüzyon’ diye nitelendirdi. O törenin Kanal İstanbul temel atma töreni olmadığının altını çizen İmamoğlu, projenin önceden planlanan Kuzey Marmara Otoyolu Bağlantı Yolu olduğunu belirtti.