Evren Devrim Zelyut: Dünyaya AKP’nin yanlışlarının cezasını çekmeye mi geldik?

Soruyorum: Biz bu dünyaya AKP’nin yanlışlarının cezasını çekmek için mi geldik?

Ya da 3- 4 maaş veya ballı ihaleler alan yandaşların mutlu düzenlerini devam ettirmek için mi?

Yoksa bizim işimiz kamu kurumlarına doldurulmuş dolgun maaşlar alan partililerin güzel hayat sürmelerini mi sağlamaktır?

İnsaf be kardeşim! Benzine bir yılda gelen zam %111 oldu. Motorine ise %133 zam geldi. Neden? Saraylar yaparsanız, makam araçları, uçaklar alırsanız, yandaşlarınıza belediyeden para saçarsanız, 3-5 maaş dağıtırsanız, halka algı yapmak için faiz indirip sonra kuru patlatıp tekrar örtülü faiz artırırsanız ne olur? Bütün bu paralar nereden çıkıyor, Hazine’den. Hazine ise açık verdiği zaman ne yapacak? Zam, vergi ve borçlanma…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı