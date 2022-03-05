Evren Devrim Zelyut: Dolarda 14’ün kırılması 18’e kapı açıyor

Ama AKP için malum sondan kaçış yok. 20 yıl boyunca betonla, dış girdi ile çalışan ekonomi artık durdu. Ne firma para kazanıyor, ne emekçiler… Hareketlendirmek için verecek para, kaynak da tükendi. Gerçeklerle yüzleşmekten başka çıkış yok. Reformları yapmadan bu işler düzelmeyecek!

Teknik olarak 14 seviyesinin kırılması 18’e uzanan bir kapı açıyor. Kur çıkışını yukarıda da izah ettiğimiz gibi sistemin yanlışlığına bağladık. İşte bu yanlış sistemi dış ticaret rakamlarında çok net görüyoruz.

Ocak ayında ne olmuştu? Sattıklarımızla aldıklarımız arasındaki fark, geçen yılın Ocak ayına göre %240 artarak 10,4 milyar dolar olmuştu. Şubat ayında ise açık miktarı geçen yıla göre %141 artarak 8,1 milyar dolar oldu.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı