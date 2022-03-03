Evren Devrim Zelyut: Dolar/TL’nin 18’in üstünde olacağını söylemek yanlış olur mu?

Cari açık artıyor, ürettikçe yapılan ithalat eksi rezervlerdeki yarayı artırıyor. Üstüne enflasyon artıp Lira’ya değer kaybettiriyor. KKM hesabındaki vatandaş, önce aldığı faize sonra enflasyona bakıp gerçeğe uyanmayacak mı? Öte yandan FED faiz artışında Mart ayını savaş nedeniyle pas geçse de, Amerika’da enflasyon coştu bir kere, eninde sonunda faiz artacak, basılan dolarlar geri çekilecek. O da yaz ya da sonbahara denk gelecek. Turizm geliri olmayacaksa, üstüne FED hamlesi de gelecekse, dolar/TL ne olacak? 18’in üzerinde olacağını söylemek yanlış olur mu?
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Benzine 88 kuruş, motorine 1 lira 51 kuruş zam
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Uzmanlar, tedbirlerinin gevşetilmesini değerlendirdi: Karar bilimsel değil, siyasi
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