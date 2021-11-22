Evren Devrim Zelyut: Dolar endeksindeki son hareketler hayra alamet değil

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım döneminde illere göre vaka haritasını açıkladı. Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 308,22, Ankara’da 241,38, İzmir’de 68,74 oldu. Geçen hafta açıklanan verilere göre vaka yoğunluğu İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de ise 69,61 oldu. Bu haftaki veriler İstanbul’da küçük de olsa artış Ankara ve İzmir’de ise düşüş olduğuna […]