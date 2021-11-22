Evren Devrim Zelyut: Dolar endeksindeki son hareketler hayra alamet değil

Dolar endeksindeki son hareketler Lira için hayra alamet değil. Dolar endeksi nedir derseniz kısaca, Amerikan dolarının Euro, Japon yeni, İngiliz sterlini, İsviçre frangı, Kanada doları ve İsveç kronundan oluşan bir sepete göre değerini belirleyen bir rakamdır. Yani endeks değeri yükseldikçe dolar bu saydığımız para birimleri karşısında değer kazanıyor demektir. Endeks değerinin düşmesi de doların küresel manada değer kaybettiğini gösteriyor.
SON HABERLER
Yurtta ve dünyada hücum futbolu
İktisat politikalarındaki hataların sonuçlarını, aynı futbolda olduğu gibi hemen tabelada görmek mümkün. Dolayısıyla uzun vadede kendi kendimizi sonsuza kadar kandırma şansımız yok.
Harran’da, 12’nci yüzyıla ait medrese gün ışığına çıkarıldı
UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde bulunan dünyanın en eski yerleşim bölgelerinden Harran Ören Yeri’nde, 12. yüzyıla ait medrese kalıntıları ortaya çıkarıldı.
Helalleşme mi, ‘yeniden kuruluş’ mu?
Dün ‘devleti kuran’ parti, bugün ‘değişimin taşıyıcı aktörü’ olma iddiasında. Helalleşme ve yüzleşme AKP sonrası ‘yeniden kuruluş’ günlerinde geçmişin başarılarından ilham alırken hatalarından da ders çıkarmaya olanak verecekse değerli.
Kaderini çizemeyen kadın; Celile
Kadıköy Halk Tiyatrosu, pandemi günlerinin emeği ve ürünü ‘Celile, Nazım Hikmet’in Annesi’ oyunuyla, sahne üzerinde izleyicilere ‘namuslu’ bir metin sunuyor.
İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 6-12 Kasım döneminde illere göre vaka haritasını açıkladı. Covid-19 vaka sayısı her 100 bin kişide İstanbul’da 308,22, Ankara’da 241,38, İzmir’de 68,74 oldu. Geçen hafta açıklanan verilere göre vaka yoğunluğu İstanbul’da 307,40, Ankara’da 287,04, İzmir’de ise 69,61 oldu. Bu haftaki veriler İstanbul’da küçük de olsa artış Ankara ve İzmir’de ise düşüş olduğuna […]