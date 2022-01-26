Evren Devrim Zelyut: Doğalgaz rezervlerini de tıpkı MB rezervi gibi bitirdiler

İddia ediyorum isteseniz bu zararı Türk sanayisine veremezsiniz. AKP de bu zararı bilerek verdi demiyorum; ama işin kolayına kaçmak, sorunların kenarından dolaşmak an itibari ile sanayimizi büyük bir çöküşün kenarına getirdi park etti.

(…) Ama hikaye bitmedi. Doğal gaz rezervlerini de tıpkı MB rezervi gibi bitirdikleri için enerji kıtlığı da başladı. Doğal gazda dışarıdan akış kesildiğinde bunu telafi edecek rezervler de boş ise ne olur? Enerji kısıtlanması ile üretim azalmaz mı? Bu durum mal kıtlığına kapı açmaz mı? Mal kıtlığı fiyatları yukarı çekmeyecek mi? Gelirler hem firmada hem emekçide azalmayacak mı?

Bu 4 adım sanayinin nasıl krize sokulduğunu özetliyor. Bunun üstüne artık daha ne mi olur? Sanayicilerin ve KOBİ sahiplerinin üstlerine çıkıp zıplamadıkları kaldı. Bilinmez, belki bir gün onu da yaparlar…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı