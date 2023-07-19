Evren Devrim Zelyut: Demek ki zamlar devam edecek

Erdoğan, Körfez’e gitti, oradan gelecek rakam tahmini 25-30 milyar dolar olacak. Türkiye ayda 5-6 milyar dolar açık veriyor. Bu para neye yeter?

Başta benzin olmak üzere yapılan zamlar ve vergiler üretim kapasitemize darbe vurmaya başlayacak. Üretim azalacak, işsizlik artacak. Kurun 27’yi aşması ile üretim maliyetleri de enflasyonda ikinci bir neden olacak.

Toplumda bu şekilde oluşan bir enflasyona karşı direnme umudu kalmamıştır. Yapılan son maaş zamları çoktan erimiştir.

Geçen gün açıklanan bütçe rakamlar 6 ayda 483,2 milyar TL’lik rekor bir açığı göstermektedir. 1,2 trilyonluk ek bütçe de buna derman olamayacak zira tahsilatlar yaklaşık 750-800 milyar TL’de kalacaktır. O zaman toplam açığın 1 trilyonu aşması sürpriz olmaz…

Demek ki zamlar devam edecek…