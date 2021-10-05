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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Cumhuriyet tarihinin en zorlu ekonomik dönemine giriyoruz

Türkiye’de imalatın dışa bağlı olması ile artan kur zaten enflasyon üretiyor. Tarım iflas ettiği için salgın öncesi de gıda fiyatları tam gaz yukarı gidiyordu. Şimdi buna enerjide fiyat artışlarını da ekleyeceğiz. FED’in varlık alımlarını kısması ve faiz artırması ile yükselen kurun ithal girdi maliyetlerini artıracağını da unutmayın.

Cumhuriyet tarihinin en zorlu ekonomik dönemine giriyoruz. Yaşayacaklarımız ‘2001 Krizi‘ni gölgede bırakacak çünkü mevcut yönetime güven bittiği için en büyük reform paketlerini açıklasalar bile işleri düzeltemezler. AKP yönetimi ne zaman sıkışsa bir paket açtı ve piyasa da buna inanıp kendilerine kredi verdi. Ancak son durumda keyfi görevden almalar, mantıksız faiz kararları ile artık kredileri bitti. Sattıkları hayalleri ve boş sözleri yatırımcılar umursamıyor.


2001’de faiz ve enflasyonda gördüğünüz rakamlar belki korkunçtu ama uzun sürmedi. 7,4 Marmara Depremi gibi vurdu geçti. Zaten o krizi de tetikleyen unsurlardan biri de oydu. Ama şu an AKP ile kriz vurup geçmekten çok uzakta, her geçen ay şiddetini artıran bir kasırga ile karşı karşıyayız. Enflasyon vatandaşın elinde avucunda ne varsa eritecek, borcunu katlayacak… Allah bu kasırgada milletimizin yardımcısı olsun…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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