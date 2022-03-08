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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Çöküş kaçınılmaz

Bu tabloda rezervlerin dolması, Lira’nın değer kazanması, halkın gelirlerinin artması ise imkânsızdır. O zaman ne olacak? Sistem 2019-2020 arası çatlamış, 2021-2023 arası ise yıkılacaktır. Türk ekonomisi küllerinden tekrar doğacaktır ama ondan önce AKP’yi siyasi olarak sandıkta yolcu etmeye yarayacak muhteşem bir iktisadi çöküş bizleri beklemektedir.

Evet çöküş kaçınılmaz, çünkü rezervlere baktığınızda eksi elli milyar dolar gibi bir rakam var. Ödemeniz gereken rakam 171 milyar dolar. Ancak ülkeye döviz kazandırıcı gelişmeler azalırken, döviz kaybettirici gelişmeler ise artıyor.


Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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