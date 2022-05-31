Evren Devrim Zelyut: Çifte kriz sürpriz olmaz

Türkiye’de iç dolar talebini durdurmak için kur korumalı hesabın 16,40 kurdaki maliyeti 100-120 milyar TL olacak. Gelecek süper bono ya da enflasyon korumalı bono doları tutmak için değil, KKM maliyetini ödemek için gelecek! Yani bir kredi kartından çekip, diğer kredi kartına yatıracağız. Taklacı güvercin sizce havada kaç takla atabilir?

Bu işin sonunda Hazine’nin borcun altında ezilerek kurdaki kontrolünde kaybedilmesi ve çifte krizin çıkması sürpriz olmayacaktır. Kısacası “Faiz+Kur Krizi” doğacaktır.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı