Evren Devrim Zelyut: Büyük bir dijital tehlike karşımızda durmaktadır

Türkiye’de dijital paraların alınıp satıldığı kurumların devlet otoriteleri tarafından kurallara bağlanmış bir denetim prosedürü hala yoktur. Buna bağlı olarak büyük mağduriyetlerin doğmasını bekliyoruz. Milyarlarca dolar paranın döndüğü bu kurumların SPK ve BDDK tarafından denetlenmesi, yatırımcıların yukarıda anlattığımız temel risklere rağmen, kazanma hırsı ile sisteme soktukları paranın gerçekten yerinde olup olmadığının sorgulanması gereklidir.

Bu sorgulama yapılmazsa kısa sürede yeni çarpma, kaçma vakalarının oluşma ihtimali yüksektir.

Özetle hem ürünün kendisinin milli devletlerle yaşayacağı sorunlar hem aracı kurumların işleyiş esaslarının netleşmemesi büyük bir dijital tehlike olarak karşımızda durmaktadır.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı