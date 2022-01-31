Evren Devrim Zelyut: Bütün bu yapılanlar kuru 13 altına indiremedi

Teknik olarak kurun 13-14 arasındaki bantta seyretmesi, sıkışması, ileride 14 seviyesini kırdığında daha sert hareketler geliştirmesine neden olabilir. Burada şunu da söyleyebilirsiniz: Kur 13’ü aşağıya kırıp 10,27’ye düşemez mi? Elbette bu da mantıklı bir soru ancak bugün kurun yatay bantta gitmesinin nedenleri, kur korumalı mevduat ürünü, dışarıdan gelen swap paraları, Merkez Bankası’nın ihracatçılara getirdiği düzenlemeler ve ürünleri. Bütün bu yapılanlar bu saate kadar kuru 13 altına indiremedi. Sonsuza kadar kur korumalı ürün olacak mı? Swaplar biz ölene dek devam edecek mi? Hayır. O zaman düşmeyen kur yükselmeyecek mi?

13’ü aşağıya kırdıracak gelişmeler ile 14’ü yukarı kırdıracak gelişmeleri kıyasladığımızda kuru yukarı çekecek gelişmeler daha kuvvetli duruyor. Yukarı hareketin bugüne kadar temel nedeni enflasyon olmuştu. Şimdi yine enflasyon olacak. Neden mi?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı