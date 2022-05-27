Evren Devrim Zelyut: Bu zamlar devede kulak kalacak

Şimdi sizinle ileri tarihli bir kur hesabı yapalım. Spot kur kaç? 16 diyelim, enflasyon oranı kadar Lira değer kaybedecekse demek ki 16×0,50 = 8 TL 12 ayda karşımıza çıkacak değer kaybıdır. 16+8 = 24 TL 12 ay içinde kurun varacağı hedef bölge olur.

Ancak 24 olan bir kur AKP’nin ülkeyi hiper enflasyona sokması demek olacağından AKP buna izin vermez. O zaman ne olacak? Türkiye iki hafta içinde yüksek teknoloji ürünleri üreterek bunları ihraç edip kuru düşüremeyeceğine göre?

Cevap basit, kur 17-18 bandına gelince AKP yine faizli bir ürün icat ederek dış ya da iç tefecilerden dünyanın en pahalı zamanını satın alacak… Faiz paranın zaman değeridir, AKP seçimlere kadar kendisini atmayı düşünüyor, ondan sonrası tufan…

O zaman çok daha büyük faizler, çok daha büyük bütçe açıklarına, o da dönüp çok daha büyük zamlar olup bizim üzerimize gelecek. Yani bu gördüğünüz zamlar devede kulak kalacak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı