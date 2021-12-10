Evren Devrim Zelyut: Bu artış yandaşları vurmayacak çünkü onların 3-5 maaşı var, ama ya bizim?

AKP 128 milyar doları yedi bitirdi, ülkeyi 2,2 trilyon borca soktu, bunlar yetmiyormuş gibi şimdi Merkez Bankası deli gibi para basıyor. Bakın aşağıda M1 para arzı grafiği var. M1 demek, bankalardaki vadesiz mevduatlar ve dolaşımdaki para miktarı demektir.

M1 2020 Mart ayında 782 milyar TL’den 3 Aralık 2021’de 2 trilyon TL’ye vurmuş durumda. Artış %158!

Bana biri anlatsın bu para neden arttı? Bu para artışı büyüme artışından fazla; o zaman enflasyonu çılgın faiz politikası ile beraber yukarı çekmeyecek mi? Enflasyon arttıkça dolar daha da yukarı gitmeyecek mi?

AKP hem faizle, hem para miktarı ile kuru ve enflasyonu iyice artıracak, bu artış yandaşları vurmayacak çünkü onların 3-5 maaşı var, ama ya bizim?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı