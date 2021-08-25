Evren Devrim Zelyut: Brüt rezerv rakamı bile Erdoğan’a doğru verilmemiş

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yaptığı konuşmada “Merkez Bankası rezervlerimiz şu an 109 milyar dolar seviyesindedir. Süreci tamamlanan işlemlerle önümüzdeki günlerde 115 milyar doların üzerine çıkacak” dedi.

Brüt rezerv rakamı bile Erdoğan’a doğru verilmemiştir. Erdoğan’ın net rezerv durumunu bildiğini varsaysak bile şunu unutmamak gerekir: Savaş, afet gibi olağanüstü durumlarda brüt rezervler işe yaramaz çünkü kağıt üzerinde kalır. Gücün gerçek göstergesi kasadaki net pozisyondur.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı