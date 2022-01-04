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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Böyle bir sistem, enflasyon roket gibi yükselirken devam ettirilebilir mi?

Garibandan alarak zengin hesaplara verdiğiniz kur korumalı mevduat hesaplarının Hazine üzerinde oluşturacağı yük artacaktır. Böyle bir sistem adil midir? Böyle bir sistem, enflasyon roket gibi yükselirken devam ettirilebilir mi?

Bugün 14 seviyesi kırılmasın diye kamu bankalarının savunma yaptığına dair dedikodular ayyuka çıkmıştır. Borç parayla, swapla ya da vatandaş dövizi ile kur ne zamana kadar baskı altında tutulur? Ülkedeki ekonomik sistem yanlışken yapılan yamalar nereye kadar işe yarayacaktır? Sadece sorunu biriktirmek, şişirmek ve daha büyük bir patlamaya neden olmaktan öteye gidebilirler mi?


Cumhurbaşkanı Erdoğan dün TİM’de 225 milyar dolarlık ihracat rakamını bir zafer olarak anlattı. Ama bu ihracat yapılırken ne kadar ithalat yapıldığını söylemedi. Biz söyleyelim: Tam 271 milyar dolar… Dış ticaret açığımız eksi 45,9 milyar dolar oldu. Rakamın anlattığı şu: Üretmek için ithalata bağımlı bir ülkede ne enflasyon ne kur düşer…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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