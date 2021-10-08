Evren Devrim Zelyut: Birisi başkanı uyandırsın dolar krizi geliyor!

Otobüsle uzun yola çıktıysanız en korkulan konu şoförün uyumasıdır. Bu nedenle ön koltuktaki yolcular ve muavin arada şoföre bakar, konuşturur, kahve getirir…

Peki ekonominin en önemli kurumlarından birinin başkanı uyursa ne olur? Enflasyon ve kurda kaza olmaz mı?

Sayın Kavcıoğlu’nun yatırımcılarla yaptığı son toplantısındaki açıklamaları, ekonomide sorunlara doğru teşhis konulmadığını gösterdi. CHP MV Aykut Erdoğdu’nun dediği gibi, “Eğer bir doktorun tansiyon cihazı doğru çalışmıyorsa o hastayı iyileştirme şansı olabilir mi?” Ya da 16 tansiyonu olan bir hastaya senin tansiyonun 11 derseniz, gerçekte o tansiyon düşer mi?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı