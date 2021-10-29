Evren Devrim Zelyut: Başkan TL’yi resmen yakacak!

Dün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yılın son enflasyon raporunu kamuoyu ile paylaştı. Bu sunumda söyledikleri önümüzdeki günlerde Lira’nın kaderinin ne olacağını çok net bir şekilde ortaya koydu.

Kavcıoğlu cari dengeye vurgu yaparken ithal ikamesi modelini yani ithal malların burada üretilmesini işaret ediyor. Ama bu bir model değişikliği. Bundan ne üreticinin haberi var, ne buna dair elde plan var, ne de Devlet Planlama Teşkilatı hayatta…

Yazacak çok şey var ama bu tatil günü canınızı sıkmak istemem. Tek dileğimiz ülkenin 2023 seçimlerine bir an önce ulaşması yoksa bu yangın çok ama çok büyüyecek…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı