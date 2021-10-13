Evren Devrim Zelyut: Başımıza daha büyük işler açılacak

Kur konusunda yaz aylarında yazdıklarımızın sonbaharda tek tek çıktığı bir ortamdayız. Ne yazık ki gidişat iyi değil. Bu kadarla da kalmayacak. Başımıza daha büyük işler açılacak.

Şunun adını koyalım: Türkiye’de kur, salgın nedeni ile artmıyor. Salgının yarattığı küresel karmaşa enflasyonun nedeni değil. Türkiye artan kur ve enflasyon sorununu salgından önce de yaşıyordu.

Şimdi CB Erdoğan’ın dediği ‘enflasyonun istisnai bir durum olduğu’ söylemini ele alalım. Bu söylem kesinlikle yanlış çünkü enflasyonun Türkiye kaynaklı iki gerekçesi olduğunu okuyucularımız artık biliyor:

1-İhmal edilen tarım nedeni ile üretim düşüşü gıda fiyatlarını yukarı çekiyor.

2-Dışa bağlı üretim ithal ettiği her yarı mamulle rezervi bitiriyor. Kur yukarı gittikçe maliyetler artıyor, bu etiket fiyatlarını artırıyor. Yani enflasyon oluşuyor, enflasyon da Lira’nın değerini tekrar düşürüyor. Enflasyon-Kur-Enflasyon ölüm sarmalı oluşuyor.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı