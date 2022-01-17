Evren Devrim Zelyut: Ara formüllerden birisi BAE’ye satılacak Varlık Fonu değerlerimiz olacak

AKP kuru nasıl kontrol altında tutacak? Yaza kadar kurun 18 olmaması gerek. Eğer olursa bu üç hane enflasyonla AKP’nin seçimlerde tarihî bir hezimete uğraması anlamına gelir. İşte bunu önlemek için Haziran ayına kadar ara formüller devreye girecek.

Bu ara formüllerden birisi BAE’ye satılacak Varlık Fonu değerlerimiz olacak. Artık yatırım diye kim bilir hangi değerimizi üç kuruş paraya Araplar satın alacak. Sudan ucuz diyerek, tarihî düşük seviyelerindeki Lira’dan yararlanacak olanlar, Türkiye’ye dolar getirecek ama bizim onlarca yılda kurduğumuz tesislerimiz elimizden çıkacak. Neden? AKP seçimde çökmesin diye, geçici olarak dolara basıp enflasyonu kontrol altında tutsunlar diye…

Diğer ara formül ise Şubat ayındaki Suudi Arabistan ziyareti olacak. Suudlar Türkiye’ye uyguladıkları ambargoyu kaldırıp, Merkez Bankamıza borç verecekler. Bunlar da AKP ekonomi modeline yaza kadar zaman kazandıracak.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı