Diken

Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: Alın size işte AKP’nin muhteşem ekonomi modeli!

Dolar/TL yükselince yine AKP’nin bize hediye ettiği dışa bağlı üretim sisteminde, firmalarımız dış girdiye bağlı olduğu için, yarı mamul maliyetlerimiz artıyor ve alın size enflasyonu bir kez daha artıran zehirli bir kısır döngü oluşuyor. Allah aşkına baksanıza AKP ekonomi modelinde her yol enflasyona çıkıyor.

Kur artışlarını önlemek için getirdikleri mevduat ürününde de kur farkını yine Hazine’ye yüklemediler mi? Peki Hazine ne yapacak 3 ay sonra? Garibandan alacak, zengine verecek. Alın size işte AKP’nin muhteşem ekonomi modeli! Her türlü fatura vatandaşın cebinden çıkıyor, yandaşın ya da tefecinin cebine giriyor. Ondan sonra da sorsanız bir kesim bize; felaket tellalı, mandacı iktisatçı, imanı zayıf der ama kendileri de kul hakkını gayet güzel yer.


Evren Devrim Zelyut’un yazısı

SON HABERLER

On altı yaşında bir çocuk, musalla taşında…

Bahadır Odabaşı, daha da genç, on altı yaşında. Babası KHK ile atılmış ve dört yıldır ‘tutuklu’ yargılanıyormuş. On altı yaşında bir çocuk yaşamına son verdi. On altı yaşında bir çocuk canına kıydı. On altı yaşında bir çocuk umudunu tümüyle kaybetti. On altı yaşında bir çocuk. 

1 Mayıs’ta kafasından vurulan Dilan Alp davasında ‘kovuşturmaya yer yok’ kararı

İstanbul’da 2013 yılındaki 1 Mayıs gösterileri sırasında polis tarafından kafasından gaz fişeğiyle vurulan Dilan Alp’le ilgili yargılamada savcılık, dokuz sene sonra kovuşturmaya yer olmadığı kararı verdi. Olayla ilgili savcılık, kasten vurulma olayını ‘taksirle yaralama’ suçuna dönüştürerek zaman aşımının önünü açtı.