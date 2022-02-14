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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: AKP’nin seçim başarısı için kim kefen parasını verir?

AKP ekonomi yöneticilerinin iştahını 250-300 milyar dolarlık altın kabartıyor. Yüzde onu gelse Allah bereket versin seçimleri alırız diyorlar.

Ancak ekonominin çalışma şekli yanlışken, dış girdiye bağlı sistemi hangi vatandaş fonlamak ister. AKP eğer kaynak istiyorsa önce tasarruf etmesi gerekmez mi? Yani saraylar, uçaklar, makam arabaları, 3-5 maaşlar, garanti paralardan oluşan bütçe savurganlığını fonlamak için vatandaş altınını verir mi?


Vatandaşa enflasyonu düşürmek için proje olarak gele gele ne geldi? Gıdada KDV düştü. Peki tarımsal girdiler yüzde yüz artmışken, bu girdilerin ürünlere yansımasını 2022 yılı Nisan ayında göreceksek, bu zam dalgasını kim durduracak?

Vatandaşın önüne tarım ve sanayide kalıcı, köklü bir çözüm gelmemiştir. AKP’nin seçim başarısı için kim kefen parasını verir?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı

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Nedir bu ‘yaşanan’lardan çektiğimiz!

Birçok metinde, özellikle haberlerde, ama konuşmalarda da ‘yaşanan’ kelimesi çıkıp duruyor karşımıza. Bir iki yıldır, iki kitap çalışması için Türkçe yazılmış, kurgu olmayan 200 kadar kitap okudum, artık yaşamayan yazarlarımızın elinden çıkmış, bunlarda galiba hiç rastlamadım ‘yaşanan’ kelimesine. Demek ki son yıllarda tedavüle girmiş, yaygınlık kazanmış. Yaygınlık demek az, ‘yaşanan’sız cümle kurulamıyor gibi.

Bu genç kızlar da kim?

Dolayısıyla Almanya ve Fransa’nın Rusya’yı kas gücüyle değil, ortak çıkarlara vurgu yaparak daha ılımlı bir yola sokması barış için en güçlü ihtimal. Yoksa NATO’nun Ukrayna’yı askeri olarak savunacağı yok; Putin’e de böyle geri adım attırmak mümkün değil. Kıta Avrupası misyonunun başarıya ulaşması bizim için de en iyi senaryo olur. Aksi taktirde enerji faturası, kaybolan turizm gelirleri, jeopolitik gerilim derken kendimizi yeni bir çukurda buluveririz.