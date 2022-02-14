Evren Devrim Zelyut: AKP’nin seçim başarısı için kim kefen parasını verir?

AKP ekonomi yöneticilerinin iştahını 250-300 milyar dolarlık altın kabartıyor. Yüzde onu gelse Allah bereket versin seçimleri alırız diyorlar.

Ancak ekonominin çalışma şekli yanlışken, dış girdiye bağlı sistemi hangi vatandaş fonlamak ister. AKP eğer kaynak istiyorsa önce tasarruf etmesi gerekmez mi? Yani saraylar, uçaklar, makam arabaları, 3-5 maaşlar, garanti paralardan oluşan bütçe savurganlığını fonlamak için vatandaş altınını verir mi?

Vatandaşa enflasyonu düşürmek için proje olarak gele gele ne geldi? Gıdada KDV düştü. Peki tarımsal girdiler yüzde yüz artmışken, bu girdilerin ürünlere yansımasını 2022 yılı Nisan ayında göreceksek, bu zam dalgasını kim durduracak?

Vatandaşın önüne tarım ve sanayide kalıcı, köklü bir çözüm gelmemiştir. AKP’nin seçim başarısı için kim kefen parasını verir?

Evren Devrim Zelyut’un yazısı