Evren Devrim Zelyut: AKP yaz sonu şansını deneyecek

2008 krizi ABD’de başladı, ABD’nin bastığı bol para ile bitti. Bu para Türkiye’yi de ayağa kaldırdı. Ancak şimdi Türkiye dünya ile kavgalı, yüksek faizle borç almadan dış sermaye çekecek durumda değil. Üstüne iktisadi sistemi de verimsizlik, rekabet gücü düşüklüğü, üretim azalışları nedeni ile çökmekte… Bu sistemle seçimleri normal zamanda yapmak halkın hissettiği enflasyon acısını daha uzun süre çekmesi demektir. Bu acı ise AKP’ye oy kaybı olarak fatura edilecektir.

Artık yolun sonu geldi. AKP yaz sonu şansını deneyecek. Erdoğan’ın seçimi kazanması için mucizeler gerekli. O mucizeler ise Millet İttifakı’nın yanlış bir aday belirlemesi ve FED’in faiz artışlarının/bilanço daraltmasının Lira’yı vurmaması olacaktır.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı