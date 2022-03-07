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Yaramazlara biraz batar!

Evren Devrim Zelyut: AKP modeli yine fos çıktı

Türkiye’nin ihracatı ile ithalatı arasındaki farka baktığımızda Ocak-Şubat ayında 18 milyar dolarlık eksi yazdığını önceki yazılarımızda söylemiştik. Geçen yıl Saray’da yapılan hesap çarşıya uymadı. İhracatta fazla vererek güya enflasyon düşecekti. Ama düşük teknoloji içeren mal satarak bu işi nasıl başaracaklardı, orasını da kimse bilmiyordu. Zaten dediğimiz de oldu… AKP modeli, planı yine fos çıktı…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı


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