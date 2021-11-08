Evren Devrim Zelyut: AKP kaldıkça dar gelirli yoksul, zengin daha zengin olacak

Demek ki borsada rüzgarlar AKP anormal bir iş yapmaz ise FED faiz artırımlarına kadar arkadan esecek. Ancak artan enflasyon Türkiye’de vatandaşın cebini boşaltmaya devam edecek.

Dönüp dolara baktığımızda ise hem AKP’nin yaptığı yanlışların Lira’ya darbe vurması, hem ABD Merkez Bankası FED’in bastığı parayı azaltma kararı vermesi kuru yukarı çekecek. Ayrıca Biden’ın 1 trilyon dolarlık paketi Amerika’da enflasyonun geçici olmayacağını, yapılacak harcamaların artacak olması ile ispat edecek. Bu da dönüp FED’e faiz artırımı için ekstra motivasyon sağlayacak. Sonuç olarak dolar/TL yukarı gidecek.

Bakın yazının özü şu: Vatandaş enflasyonla fakirleşecek, ama parası olan borsada ya da dolarda kalıp enflasyondan kendisini kurtaracak. Yani AKP kaldıkça dar gelirli yoksul, zengin daha zengin olacak…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı