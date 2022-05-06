Evren Devrim Zelyut: AKP bu gerçeği 20 yıl görmedi

Üretici fiyatları artacaktır çünkü AKP’nin dışa bağlı üretim modelinde ithalat yapmadan üretim olmaz. Yarı mamulü 15 Lira kurdan ithal eden bir firma nasıl ucuz mal üretecek? Buna imkan yoktur. Bu nedenle tabelada kuru düşürmek için milyarlarca liralık faiz vermek yerine, bu milyarları yarı mamul üreten fabrikalara vermek gerekirdi diyoruz. Türk sanayisi yarı mamulü yurtiçinden temin edemezse girdi maliyeti düşmez, buna bağlı olarak da fiyatlar gerilemez.

AKP bu gerçeği 20 yıl boyunca görmedi. Anadolu topraklarında üretimden vazgeçti. Sanayiyi dışa bağladığı gibi tarımı da bağladı. Hem tarım hem sanayi dolar bağımlısı haline geldi. Dolar yukarı gittikçe de ithal maliyeti enflasyon olarak dönüp bizleri vurdu.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı