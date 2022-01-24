Evren Devrim Zelyut: AKP, algıyı değiştirmek zorunda ki vatandaş kafayı borca, faize, enflasyona takmasın

Bu köhne sistemi devam ettirmek için yarın yokmuş gibi borç alan AKP’nin ne kadar faiz ödediğini görüyorsunuz. Son üç yılda Cumhurbaşkanlığı sistemi ile tefeciler zengin edilmiş. 160 milyar TL’ye vurmuş bir faiz ödemesi var. 2022’de bu rakam daha da artacak çünkü ‘Kur Korumalı Mevduat’ ile Hazine üzerindeki yük daha da artacak.

Peki bu faizi, borcu kim ödeyecek? Bu ekonomi modeli üretimden vazgeçince, azalan mal miktarı ile yukarı giden fiyatlar kimi eziyor, ezecek?

Elbette ki vatandaşı, yani sizi ve beni…

Bu kargaşada AKP, algıyı değiştirmek zorundaki vatandaş kafayı borca, faize, enflasyona takmasın. Yani siz Sezen’e Sedef’e bakarken birileri zamlarla cüzdanınızı boşaltsın…

Evren Devrim Zelyut’un yazısı