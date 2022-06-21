Evren Devrim Zelyut: Akaryakıt fiyatının 40 liraya çıkması kaçınılmaz

Kasım 2021’de benzinden alınan vergi yükü 1 lira 30 kuruştan, 7 lira 67 kuruşa çıktı. Artış yüzde 490.

Motorinden alınan vergi yükü 1 lira 26 kuruştan, 7 lira 9 kuruşa çıktı. Artış yüzde 463.

Yani motorinden alınan vergideki artış neredeyse 5,5 kat, benzinden alınan vergideki artış ise neredeyse 6 kat. İktidar; 7 ayda bütün sektörlerin temel bir girdisi olan akaryakıttan alınan vergi 6 kat artarken, hiç utanmadan kira artışına yüzde 25 oranında sınır getiriyor.”

Tablo o kadar kötü ki, hemen merak ettiğimiz soruyu soruyorum: Mazot daha da artar mı? İşte korktuğum cevap: “İktidarın müdahale etmemesi durumunda, tüketimin artacağı yaz aylarında akaryakıt ürünlerinin fiyatının 40 liraya çıkması kaçınılmazdır.

Evren Devrim Zelyut’un yazısı