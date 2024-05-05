Eve örümcek sokmamak için beş öneri

Beş hatadan kaçınarak örümcekleri evinizden uzak tutabilirsiniz.

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Davetsiz misafirden kötüsü yoktur, hele bu bir örümcekse. Bu tüyler ürpertici canlılar bizi gafil avlayabilir. Ancak örümcekler birdenbire ortaya çıkmaz.

İşte örümcekleri evinize çekebilecek beş hata.

1. Dış ışıklar

Işığa yönelen canlılardan biri de örümcekler. Dış ışıklarınızı açık bırakmak örümceklere davetiye çıkarır.

Sensör veya zamanlayıcıyla çalışan ışıklar kullanmayı düşünün.

2. Banyoda buhar

Siz sıcak bir duş alırken buhar aslında örümceklere davetiye gönderir. Örümcekler susuzluk gidermek için mutlaka su aramaz ama nemli ve rutubetli alanlardan hoşlanır.

Banyonuzu iyi havalandırın. Pencereyi açın veya fanı çalıştırın. Hiçbiri mümkün değilse en azından kapıyı açık tutun.

3. Bitki ve çiçekler

Çok sayıda ev bitkisine sahip olmak güzel olsa da ev bitkileri örümcekler için ideal bir ortam sağlayabilir. Örümceklerin bir evin içinde, normalde kendilerini dış ortamlarda tehdit eden yırtıcı hayvanlarla karşılaşma olasılıkları daha düşüktür, bu da iç mekanları (ve iç mekan bitkilerini) uzun vadeli çekici bir yaşam alanı haline getirir.

4. Dip köşe

Ev ve bahçede temizlik ve denetim şart! Yoksa saçak altı, sütun çevresi, köşe, mangal ızgarası gibi nokta ve eşyalarda, örümceklerin besin kaynağı, barınak ve üreme alanı bulması işten bile değil.

5. Nemli ortam

Durgun su ve nem sinek, sivrisinek, karınca ve diğer bazı küçük zararlılar için başlıca çekici unsurlar. Peki bunları kim avlayıp yiyecek? Tabii ki örümcekler. Evinize diğer böcekleri çeken koşulları ortadan kaldırmak örümcekleri de uzak tutacaktır.