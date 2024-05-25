Bazı bitkileri yetiştirmek, bitkiler dünyasına dalmanın yanısıra şifanız da olabilir.

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İşte evde yetiştirebileceğiniz altı şifalı bitki.

1. Biberiye

Akdeniz’e özgü biberiye, hoş kokulu, yaprak dökmeyen bir bitkidir. Nane ailesinin bir üyesidir. Biberiye hafızayı ve bilişi geliştirebilir, kas gerginliğini hafifletebilir ve saç büyümesini destekleyebilir.

Biberiye aynı zamanda genellikle patates ve etle eşleştirilen lezzetli bir mutfak bitkisi.

Düzenli olarak suladığınızdan ve sık sık budadığınızdan emin olun; aksi takdirde bitkiniz lifli hale gelebilir. Kışın bitkiyi soğuk hava akımlarından korunan sıcak bir yerde saklayın. Saplarını kesip taze olarak kullanabilir veya kuruması için asabilirsiniz.

2. Kutsal fesleğen

Tulsi veya Ocimum tenuiflorum olarak da bilinen kutsal fesleğen, sosa eklediğiniz fesleğen çeşidinden farklıdır, Ancak sağlık açısından sağladığı faydalar nedeniyle denemeye değer. Nitekim Hint tıbbında zihin, beden ve ruh için bir tonik olarak kabul edilir.

Bilimsel çalışmalar bu fesleğenin nörobilişselliği, diyabeti ve psikolojik stresi etkilediğini göstermiştir. Bazı ayurveda şifacıları çiçekleri bronşit tedavisi için kullanır. Bitki ishali, mide bulantısı ve kusmaya karşı çay olarak tüketilebilir.

3. Lavanta

Lavantanın hoş kokusunun yanı sıra bu bitkinin kaygıyı, mantar enfeksiyonlarını ve saç dökülmesini azaltmada tıbbi faydaları da bulunduğu kanıtlanmıştır. Saksıdaki lavanta bitkisinin yıl boyunca bakımını yapmak için bol miktarda sıcaklık ve güneş aldığından emin olun.

Lavanta sağlıklı kalabilmek için günde en az sekiz saat güneş ışığına ihtiyaç duyar. Bitkiyi yalnızca toprak kuruduğunda sulayın.

4. Sarı kantaron

Hala daha fazla klinik araştırma lazım ama sarı kantaronun antidepresan özelliklere sahip olduğu düşünülüyor. Hafif, limon benzeri bir tada sahip yapraklarından çay yapabilirsiniz.

Yetiştirirken, tam güneş aldığından ve iyi drenajlı toprakta olduğundan emin olun.

5. Maydanoz

Maydanoz mükemmel bir C vitamini ve önemli bir B vitamini kaynağıdır. Salatalara harika bir katkı sağlar ve garnitür olarak kullanılabilir.

Evde maydanoz yetiştirirken lezzetini koruyabilmesi için uzun saplarını kesin.

6. Papatya

Uyku öncesi çayı olarak popüler papatyanın faydaları bununla bitmiyor. Sindirim sağlığının geliştirilmesine ve kan şekeri kontrolüne yarayabilir. Kalp sağlığınızı da iyi gelebilir.