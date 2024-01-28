Ev sahibini şikayet eden kiracıya ‘iftira’ cezası

İstanbul’da imzasını taklit ederek sahte tahliye taahhütnamesi düzenlediği iddiasıyla ev sahibi hakkında savcılığa şikayette bulunan ancak imzanın kendisine ait olduğu ortaya çıkan bir kiracının, ‘iftira’ suçundan aldığı 10 aylık hapis cezası ertelendi.

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İstanbul başsavcılığının hazırladığı iddianameye göre kiracı Basri A., ev sahibi Kemal G’yi, imzasını taklit ederek sahte taahhütnameyle kendisine tahliye davası açtığı iddiasıyla savcılığa şikayet etti. Şikayet üzerine Kemal G. hakkında ‘özel belgede sahtecilik’ suçundan soruşturma başlatıldı.

İmza kiracıya ait çıktı

Savcılık, tahliye taahhütnamesini, kiracı ve ev sahibinin imza örneklerinin karşılaştırmasının yapılması için bilirkişiye gönderdi. İncelemede, imzanın savcılığa ihbarda bulunan kiracı Basri A.’ya ait olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine ev sahibi hakkında takipsizlik kararı veren savcılık, kiracı hakkında da ‘iftira’ suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanmasını istedi.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada savunma yapan sanık Basri A., belgedeki imzanın kendisine ait olmadığını, evrakın düzenlendiği tarihte başka bir yerde bulunduğunu ispat edebileceğini savunarak beraatini istedi.

Davayı karara bağlayan mahkeme, ev sahibi hakkında haksız yere soruşturma açılmasına sebebiyet verdiği için sanığı ‘iftira’ suçundan 10 ay hapisle cezalandırdı.

Cezayı erteleyerek sanığın bir yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmeden mahkeme, ayrıca sanığın, ev sahibinin avukatına 17 bin 900 lira vekalet ücreti ödemesini de kararlaştırdı.