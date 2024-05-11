Eurovision’un düzenlendiği Malmö Arena’da İsrail protestosu: 10 kişi gözaltında

İsveç’te düzenlenen 2024 Eurovision Şarkı Yarışması’nın finalinin yapıldığı Malmö Arena önünde toplanan Filistin destekçilerinin eylemine polis müdahale etti, 10 kişi gözaltına alındı.

Fotoğraf: AA

Eurovision’un finalinin düzenlendiği Malmö Arena’nın önünde toplanan ve aralarında İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg’in de olduğu bir grup Filistin destekçisi, İsrail’in yarışmaya katılımını protesto etti.

AA’nın haberine göre protestocularla polis arasında arbede yaşandı.

Arbede esnasında polis, 10 kişiyi gözaltına alırken, birçok kişiyi de olay yerinden uzaklaştırdı.

Polisin gözaltına alma girişiminde bulunduğu Thunberg, gözaltına alınmayı reddederek 10 kişiyle birlikte oturma eylemine başladı.

Polis, Thunberg’in bulunduğu grubun etrafını sardı.

Olay yerinin çevresinde toplanan yaklaşık 300 Filistin destekçisi polisi protesto etmeye başladı.