Eurovision, Filistin bayrağını yasakladı

Avrupa Yayın Birliği (EBU), İsveç’in Malmö kentinde 11 Mayıs’taki Eurovision Şarkı Yarışması’nda davetlilerin Filistin bayrağıyla içeri alınmayacağını duyurdu.

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EBU açıklamasında şarkı yarışmasının yapılacağı Malmö Arena’ya Filistin bayrağı veya siyasi mesaj içeren pankartla girmenin yasaklandığını duyurdu.

İsveç Filistin Grubu, İsrail’in yarışmaya katılımını Malmö’de protesto edeceğini açıkladı. ‘Soykırım Ücretsiz Şarkı Yarışması’ ismiyle yerel sanatçıların da protestoda sahne alınacağı belirtildi.

Malmö Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Nils Norling, şehre 100 bin göstericinin geleceğini tahmin ettiklerini söyledi. Gösterilerde olay çıkmaması için geniş güvenlik önemleri alacaklarını duyuran Norling, Norveç ve Danimarka’dan da polis ekiplerinin destek için Malmö’ye geleceğini belirtti.

Türkiye, Eurovision Şarkı Yarışması’na 2013’ten beri katılmıyor.