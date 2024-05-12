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Yaramazlara biraz batar!

Eurovision 2024’ü İsviçre’den Nemo kazandı

68’incisi Eurovision Şarkı Yarışması’nı İsviçre adına yarışan Nemo kazandı.

Fotoğraf: TRT Haber

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen yarışmaya ‘The Code’ şarkısıyla katılan Nemo toplamda 591 puan aldı.


Hırvatistan 547 puanla ikinci, Ukrayna 453 puanla üçüncü oldu.

BBC Türkçe’nin haberine göre yarışmayı kazanan şarkı kendi ‘ikilik dışı’ (non-binary) cinsiyetini keşfeden şarkıcının hikayesini anlatıyor. Bu nedenle Nemo’nun yarışmayı kazanmasın ‘çeşitlilik’ ve LGBTİ topluluğunun bir zaferi olarak görülüyor.

Malmö Arena’daki gecede, finale kalan 25 ülke performanslarını sergiledi. Aslında finalde 26 ülke yer alacaktı fakat Hollanda adına yarışan Joost Klein’ın diskalifiye edilmesiyle sayı 25’e düştü.

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