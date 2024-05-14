EURO 2024’te hakemler, önemli kararları takım kaptanlarına açıklayacak

UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) maçlarında hakemlerin kritik kararların gerekçelerini takım kaptanlarıyla paylaşacağını açıkladı.

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Rosetti, hakem ve takım kaptanlarının EURO 2024’te oyunun imajını koruma sorumluluğunu paylaşması gerektiğini belirterek, “Tüm takımlardan hakemle konuşan tek oyuncunun kaptan olmasını istiyoruz” dedi.

Kaptanın rolünü göz ardı eden ve hakeme saygısızlık yapan oyunculara sarı kart gösterileceğini vurgulayan Rosetti şöyle devam etti: “Kaptanlardan, kararın zamanında ve saygılı bir şekilde iletilmesi için takım arkadaşlarının hakemin etrafını sarmamalarını, doğrudan konuşmaların yapılmasına izin vermelerini istiyoruz. Takım arkadaşlarının hakeme saygı duymasını sağlamak kaptanın sorumluluğunda.”