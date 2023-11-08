Euclid Teleskobu’nun ilk fotoğrafları paylaşıldı

Avrupa Uzay Ajansı (ESA), Euclid Uzay Teleskobu’nun çektiği ilk fotoğrafları paylaştı.

Fotoğraflar: AA

Milyonlarca şık yılı uzaklıktaki galaksilerin fotoğrafları, ESA’nın internet sitesinde yayınlandı.

ESA’nın “Daha önce hiçbir teleskop, evrenin derinliklerindeki uzayın bu kadar büyük bir parçasını böyle jilet gibi keskin netlikte yakalayamamıştı” diye tanımladığı Euclid fotoğraflarındaki galaksiler Hubble Uzay Teleskopu’yla da görüntülenmişti.

Görsellerden biri, 240 milyon ışık yılı uzaklıktaki 1000 galaksinin grup fotoğrafının arka planında milyarlarca ışık yılı uzaklıktaki 100 bin galaksiyi içeriyor.

Bilim insanları, dört ay önce teleskoptan Dünya’ya gönderilen fotoğraflarda söz konusu galaksilerin seçilemeyecek kadar soluk çıktığını ifade etti.

ESA, Euclid Uzay Teleskobu’yla uzayın şimdiye kadarki en büyük üç boyutlu haritasını çıkarmayı ve evrenin yaklaşık yüzde 95’lik kısmını oluşturan ‘karanlık madde’ ve ‘karanlık enerji’ kavramlarını aydınlatacak kanıtlar keşfedilmesini hedefliyor.

Euclid Uzay Teleskobu, 1 Temmuz’da, ABD’nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral Uzay İstasyonu’ndan fırlatılmıştı.