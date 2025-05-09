Espressolab: Boykot çağrılarına değil hakaretlere dava açtık

Kahve zinciri Espressolab art arda açtığı tazminat davalarının gerekçesinin ‘boykot çağrıları değil hakaret içeren paylaşımlar olduğunu’ savundu.

Fotoğraf: AA (Arşiv)

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) odaklı soruşturmalarda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve onlarca İBB yöneticisi 23 Mart’ta tutuklanmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 24 Mart’taki Saraçhane mitinginde bir boykot listesi açıklamıştı. Listede Espressolab ilk sıradaydı.

Geçtiğimiz günlerde eski CHP milletvekili Hüseyin Aygün, ‘boykot çağrısı yaptığı için’ 24 Nisan’da Espressolab’in kendisine tazminat davası açtığını duyurmuştu.

Bugün da görsel tasarımcı Mahir Akkoyun, şirketin kendisine 200 bin liralık tazminat davası açtığını duyurdu.

Akkoyun’un X hesabından paylaştığı belgede tazminat talebinin gerekçesi kısmında “Boykot çağrısında bulunulmak suretiyle kitleler harekete geçirilmeye çalışılarak müvekkil şirketin yalnızca ticari hayatı sekteye uğratılmaya çalışılmamış aynı zamanda kişilik hakları da ihlal edilmiştir” yazıyor.

Fotoğraf: @mahir_gra / X

Öte yandan Akkoyun’un paylaştığı davayla ilgili Diken’e ulaşan Espressolab’in basın ajansından bir yetkili ‘Espressolab’in boykot edenleri dava etmesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını’ söyledi.

Böyle bir durumun ‘zaten mümkün olmadığı’nı belirten yetkili davaların ‘karalayıcı ve yanlış bilgi veren paylaşımlarla ilgili olduğunu’ öne sürdü.

Şirket X’tense şu açıklamayı yaptı: “Şirketimiz hakkında asılsız, hakaret içeren ve marka itibarımızı zedeleyici paylaşımlarda bulunan kişiler hakkında tazminat davaları açılmıştır. Elde edilecek gelir, 11 Şubat 2025’te Beyoğlu Belediyesi iş birliğiyle açtığımız Espressolab Sahipsiz Hayvan Basımevi projesinde, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinde kullanılacaktır.”

Espressolab bana 200 bin TL’lik maddi ve manevi tazminat davası açmış 😀 pic.twitter.com/Xjk4JT8RY8 — mahirgra (@mahir_gra) May 8, 2025