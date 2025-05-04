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Yaramazlara biraz batar!

Eskişehirspor iki yıl sonra profesyonel lige döndü

Bölgesel Amatör Lig 6’ncı Grup’ta şampiyon olan Eskişehirspor, iki yıl aradan sonra profesyonel lige döndü.

Fotoğraflar: AA

Bölgesel Amatör Lig’de mücadele eden Eskişehirspor, ligin son haftasında deplasmanda karşılaştığı Mersin temsilcisi Mezitli 33 Spor’u 1-0 yenerek 3’üncü Lig’e yükseldi.


Grubu lider tamamlayan kırmızı-siyahlılar, iki sezon aranın ardından profesyonel liglere döndü.

Eskişehirspor taraftarı maçı dev ekrandan izledi

Karşılaşmayı Dede Korkut Parkı’nda kurulan dev ekranda heyecanla izleyen Eskişehirspor taraftarı, son düdüğün ardından kırmızı-siyahlı takımın şampiyonluğunu kutladı.

Marşlar söyleyen taraftar, park çevresinde araç konvoyu oluşturdu. Eskişehir temsilcisinin taraftarı, araçlardan bayrak ve atkılar salladı.

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