Eskişehir’de 100’e yakın öğrenci kalmadıkları ayın kirasını ödemeyince yurttan atıldı

Eskişehir’de 100’e yakın öğrenci, kalmadıkları eylül ayının parasını ödemedikleri gerekçesiyle KYK’ya bağlı Doğan Aslan Bey ve Gündüzalp erkek öğrenci yurtlarından atıldı.

Daha önce de Eskişehir’de, 30 Haziran’da düzenlenen Onur yürüyüşüne katılanlar hakkında soruşturma başlatılmıştı. Soruşturma kapsamında öğrenciler yurttan atılarak bursları kesildi.

Öğrenciler şimdi de kalmadıkları ayın parasını ödemedikleri gerekçesiyle yurttan atıldı. ANKA’ya konuşan öğrenciler, yaşadıkları süreci şöyle anlattı: “Bizler, 3 Ekim’de yurtlara giriş yaptık. Giriş yaptığımız sırada ödemelerin nasıl yapıldığını sorduğumuzda, ayın son gününe kadar yapabileceğimizi söylediler. Bu sabah kalmadığımız eylül ayı için ödeme yapmadığımız gerekçesiyle yurttan atıldığımızı öğrendik. Hem de hiçbir bilgilendirme yapılmadan. Sabah kahvaltısı için yemekhaneye indiğimizde parmak sistemi çalışmadı. Oradaki görevliler, bize yurttan atıldığımızı söyledi.”

‘Kalmadıkları eylül ayının parası isteniyor’

Öğrencilerin yaşadığı mağduriyeti TBMM Genel Kurulu’nda gündeme getiren Utku Çakırözer, şöyle konuştu: “Eskişehir’den üniversite öğrencileri aradılar, Doğan Aslan Bey ve Gündüzalp yurtlarındaki 100’ün üzerinde öğrencinin bugün Kredi Yurtlar Kurumu tarafından yurtlardan çıkarıldığını ve geceyi dışarıda geçirmek zorunda kalacaklarını anlattılar. Sordum, Amasya’dan, Malatya’dan, Yalova’dan, İstanbul’dan gelmişler. Başka şehirlerdeki KYK yurtlarında kalan belki binlerce öğrenci de şu anda aynı durumda. Gerekçe, eylül ayı yurt bedellerini yatırmamış olmaları. 3 Ekim’de yurda gelmişler, şimdi kalmadıkları eylül ayının parası isteniyor. Bu konuda öğrencilere, ailelerine bilgilendirme yapılmamış. Bu sabah kahvaltı için yemekhaneye indiklerinde yurttan atıldıklarını öğrenmişler. Bugün saatlerce bekledikten sonra Eskişehir Valisi ile görüştüler ama dertlerine çare bulabilmiş değiller, kendilerine sağlık raporu alın tavsiyesinde bulunmuşlar. Buradan Gençlik ve Spor Bakanı Sayın Kasapoğlu’na çağrıda bulunuyorum; sadece Eskişehir’imizde değil, Türkiye’nin dört bir yanında öğrencilerimiz böyle ayıplı bir durumla karşı karşıya. Derhâl bu hatadan, bu vicdansızlıktan dönülmeli. ‘Ülkemizin geleceği’ dediğimiz bu evlatlarımız, bu gençlerimiz yağmurda, soğukta yersiz yurtsuz bırakılmamalıdır.”