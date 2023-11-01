Eski HDP’li vekil Hüda Kaya, İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı

Eski HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya, yurtdışında bir programa katılmak için gittiği İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alındı.

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Kaya’nın Twitter hesabında avukatı Zilan Leventoğlu tarafından yayınlanan açıklamada gözaltı ‘haksız ve keyfi’ olarak nitelendi: “Aylardır ulaşılabilir olmasına ve ikametinde olmasına rağmen Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kaçaklık karar verilmiştir.”

Açıklamada Kaya hakkında 27 Eylül’de ‘kaçak’ kararı alındığı fakat karara itiraz eden eski vekilin ‘kaçak olmadığını, ikametinde ulaşılabilir olduğunu, telefonlarının açık olduğunu, her zaman ifadeye hazır olduğunu hem sözlü hem yazılı olarak defalarca belirttiği’ kaydedildi.

Leventoğlu şöyle devam etti: “Yine kendisinin savcılık kalemiyle görüşüp gerekirse Ankara’ya gelebileceğini, ifade için hazır olduğunu kaçaklık kararının kaldırılması gerektiğini söylemesine rağmen kaçaklık kararı kaldırılmamış, Hüda Kaya’nın ifade vermek istemesi keyfi şekilde engellenmiştir.

Sonuç olarak bugün müvekkilimiz Sayın Hüda Kaya saatlerdir havalimanında olmasına, pasaport işlemlerinin sorunsuzca gerçekleşmesine rağmen uçağın kalkmasına 10 dakika kala yine tamamen keyfi bir şekilde çıkışınız mümkün değil denilerek gözaltına alınmıştır. Bu tamamen haksız , keyfi ve hukuksuz süreci kamuoyunun takdirine bırakıyoruz…”