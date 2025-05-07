Eski futbolcu Ümit Karan 'cinsel saldırı'dan tutuklandı

Yargıtay, Ümit Karan’ın ‘sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı’ suçundan hapis cezasını onadı. Eski futbolcu karar sonrası tutuklandı. Karan, cezanın süresi gereği hapishaneye girip imza attıktan sonra salıverildi.

Ümit Karan. Fotoğraf: AA

Karan’a, 2015’te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açılmış, yerel mahkeme beraat kararı vermişti. İ.A. kararı istinafa taşımış, mahkeme 2019’da Karan’a bir yıl sekiz ay hapis cezası vermişti.

Karan duruşmada kendini “Ben Survivor’da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım” diyerek savunmuştu.

Yargıtay bugün cezayı onadı. Sabah gazetesi, İHA ve DHA‘nın haberine göre Karan tutuklanarak Metris Cezaevi’ne gönderildi. Sabah ve DHA, Karan’ın ceza süresi gereği imza verip cezaevinden çıktığını bildirdi.

Eski futbolcu da Instagram’dan şöyle dedi: “2015’ten bir dosyam vardı. Bugün avukatlarımla adliyede işlerimi halletim. Tutuklu değilim.”