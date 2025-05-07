Eski futbolcu Ümit Karan 'cinsel saldırı'dan tutuklandı

Yargıtay, Ümit Karan’ın ‘sarkıntılık düzeyinde basit cinsel saldırı’ suçundan hapis cezasını onadı. Eski futbolcu karar sonrası tutuklandı.

Ümit Karan. Fotoğraf: AA

Karan’a, 2015’te oturduğu apartmanın güvenlik görevlisi İ.A.’ya cinsel saldırıda bulunduğu gerekçesiyle dava açılmış, yerel mahkeme beraat kararı vermişti. İ.A. kararı istinafa taşımış, mahkeme 2019’da Karan’a bir yıl sekiz ay hapis cezası vermişti.

Karan duruşmada kendini “Ben Survivor’da kadınlarla yan yana bulunduğumda bile herhangi bir şey yapmadım” diyerek savunmuştu.

Gazeteci Emrullah Erdinç’in X‘ten aktardığına göre Yargıtay cezayı onadı. Karan, Metris Cezaevi’ne gönderildi.