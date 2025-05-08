Eski eşini ve kızını cinayet görüntüsüyle tehdit etmişti: Adli kontrolle serbest

Ankara’da kızı ve eski eşini, Bahar Aksu’nun öldürülme anının görüntüleriyle tehdit eden T. Boztürk serbest bırakıldı.

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Ankara’da 10 yıl önce T. Boztürk ve H.E. boşandı. Eylül 2024’te H.E’nin evlenmesinin ardından şüpheli Boztürk, kızı B.Boztürk ve H.E’yi tehdit etmeye başladı.

Anne ve kızının engellemesine rağmen sahte hesaplar açarak sistematik tehditlerine ve hakaretlerine devam eden Boztürk, 6 Mayıs’ta kızına İstanbul’da eski eşi tarafından öldürülen Bahar Aksu’nun katledildiği anları gösteren bir video haber gönderip “Sıradaki kendini hazırlasın” yazmıştı.

Anka’dan Esra Tokat’ın aktardığına göre hakkındaki şikayet üzerine 6 Mayıs’ta gözaltına alınan Boztürk adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Boztürk’ün kızı karakoldaki ifadesinde şöyle demişti:

“Geçtiğimiz yılın eylül ayından bu zamana kadar da babam benim telefonuma tehdit ve hakaret içerikli mesajlar gönderiyor. Annemi ve beni öldüreceğini söylüyor. Artık babamın gönderdiği son mesaj canımı sıktı ve müracaatta bulunmaya karar verdim. Babam bana 5 Mayıs’ta saat 22.30 sıralarında eski eşi tarafından sokak ortasında öldürülen bir kadının haberini paylaştı ve bana ‘Sıradakı o.. kendini hazırlasın’ şeklinde mesaj gönderdi. Ayrıca göndermiş olduğu mesajlarda sürekli beni ve annemi öldüreceğini söylüyor. Bizim hakkımızda paylaşımlar yapıyor, mezarlık fotoğrafı, mermi fotoğrafı paylaşıyor.”