Eski eşini pompalı tüfekle vuran adama indirimsiz 10 yıl hapis

Mersin’de eski eşini sokak ortasında vuran adama 10 yıl hapis cezası verildi.
Geçen yıl 27 Mayıs’ta Toroslar ilçesinde, 35 yaşındaki Özkan Yarbi, barışma teklifini reddetmesi üzerine eski eşi 28 yaşındaki Hatun Koç’u kızının gözleri önünde pompalı tüfekle vurmuş, ardından tutuklanmıştı.
Mersin 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde ‘kasten yaralama’dan yargılanan Yarbi, bugünkü karar duruşmasına Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi’yle (SEGBİS) katıldı.
Yarbi, son savunmasında şunları söyledi: “Hakaret etti, sinirlendim, bir anlık refleksle tüfekle ateş ettim. 26 aydır cezaevindeyim, kendisinden sonra evlilik yaptım. Öldürme kastım yoktu. Pişman oldum, vicdan azabı çektim, uzlaşmak istedim, mektup yazdım. Bir anlık şeytana uydum, ellerim kırılsaydı da vurmasaydım. Yolda görsem yolumu değiştiririm. Olaydan dolayı çok pişmanım, adaletinize sığınıyorum, vereceğiniz karara saygılıyım.”
Mahkeme, sanığa ‘kasten öldürmeye teşebbüs’ suçundan indirimsiz 10 yıl hapis cezası verdi. Sanığın tutukluluk hali sürecek.