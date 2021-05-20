Eski CHP’li yöneticiye 15 yıl hapis cezası

İstanbul’da 23 yaşındaki kadına tecavüz ettiği suçlamasıyla tutuklanan kişiye 15 yıl hapis cezası verildi.
Eski CHP Maltepe ilçe başkan yardımcısı U.K., Maltepe’de bir kafenin tuvaletinde 23 yaşındaki Z.Y.’ye tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı.
İstanbul Anadolu başsavcılığı, U.K.’ye ‘cinsel saldırı’, ‘cinsel amaçla kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak’ ve ‘tehdit’ suçlarından 16 yıl altı aydan 24 buçuk yıla kadar hapis cezası istemişti.
DHA’nın haberine göre mahkeme, U.K.’ye ‘nitelikli cinsel saldırı’ ve ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 15 yıl hapis cezası verdi.