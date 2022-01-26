Eski BOTAŞ genel müdürü: Tuz Gölü deposunda sekiz günlük gaz var

Eski BOTAŞ genel müdürü Gökhan Yardım, Türkiye gaz rezervinin önemli bir kısmının depolandığı Tuz Gölü sahasında sekiz günlük rezervin kaldığını aktardı.

İran ‘teknik arıza’ gerekçesiyle Türkiye’ye 10 gün boyunca doğalgaz akışı sağlamayacağını duyurmuş, bunun üzerine BOTAŞ, alınan gaz miktarının 17 Ocak itibariyle üçte bir seviyesine düştüğünü, 20 Ocak itibariyle de sıfırlandığını açıklamıştı. Bunun üzerine Türkiye genelindeki OSB’lerde 72 saat elektrik kesintisi uygulanacağı belirtilmişti.

Kesintilerinin meskenlere kadar ulaşabileceği belirtiliyor.

Krizle ilgili uzmanlar, yetkililerin hazırlıksızlığına vurgu yaparken BOTAŞ, ‘rezervler harcandı’ dahil tüm iddiaları reddetti. Ancak böylesine büyük bir kesintinin nedeni hakkında net bir açıklama da yapamadı.

Bakanlar toplantı düzenledi

Konuyla ilgili olarak Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sanayi odalarıyla toplantı düzenledi. Sözcü’den Çiğdem Toker’e göre bakanlar problemin pandemi gibi bir vaka olarak kabul edilmesi gerektiğini vurgularken, ‘BOTAŞ’ın borcu var’, ‘rezervler bitti’ gibi iddialar yeniden yalanlandı.

Ancak bu toplantıda da gaz stoklarının ne kadar kaldığı konusunda yeterli detay verilmemiş. Bakan Dönmez, depolardan yüzde 20 oranında kullandıklarını söylemiş.

Enerji Bakanlığı’nın da depo verilerini sitesinden kaldırdığı görülüyor.

Türkiye’nin uzun dönemli doğalgaz kontratları ve yatırımları döneminde BOTAŞ genel müdürü olarak görev yapan Gökhan Yardım, mevcut doğalgaz sorununun arz-talep dengesizliğinden kaynaklanmakla birlikte, önceden yapılması gereken hazırlıkların tamamlanamamış olmasından kaynaklı olduğunu söyledi.

‘Anafor gibi çeker’

Dünya’ya konuşan Yardım, doğalgaz talebinin karşılanmasında uzun vadeli çözüm olarak Azerbaycan’da yeni sahalarda gaz üretilmesi konusunda inisiyatif, Kuzey Irak dahil yeni kaynaklar ve piyasa serbestleşmesi gerektiğini söyledi.

Yardım, kısa vadeli sorunun kamuoyunun bildiği İran gaz tedarikinin kesilmesi ve aşırı talep artışından kaynaklı olduğunu, bu şartlar ortadan kalkmadan da mevcut dengesizliğin giderilemeyeceğini vurguladı. Yardım, Tuz Gölü depolama ve Silivri depolama yatırımlarında ihale iptalleri, bazı şirketlerin inşaatı başaramaması gibi sorunlar ile Saros LNG’nin tamamlanamamış olmasının da mevcut arz sorununda rolleri olduğunu anlattı.

‘Tuz Gölü’nde yatırım tamamlanamadı’

“İstanbul gaz talebinde çok önemli. Böyle havalarda anafor gibi çeker gazı” diyen Gökhan Yardım, gaz tedarik sorununu çözmek için yapılan Tuz Gölü depolaması ve Silivri depolamasında mevcut talebi karşılayacak yapı oluşmadığını kaydetti.

Yardım, Tuz Gölü depolamasının devam eden yatırım tamamlanamadığı için 650 milyon metreküplük bir hacimde olduğunu, 12 Ocak’a kadar bu depoya 535 milyon metreküp stok yapıldığını kaydetti. O tarihten sonra gaz çekişinin başladığını ve son verilere göre Tuz Gölü depolamasında 213 milyon metreküp gaz kaldığını anlatan Yardım, söz konusu depodan günlük 28 milyon metreküp gaz verişinin sağlandığı hesaplandığında sekiz günlük gazın bulunduğunu ifade etti.