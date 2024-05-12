Eski Apple çalışanından ‘koruyucu’ öneriler

Eski bir Apple çalışanı, sosyal medya hesabında ekran ve kamera koruyucularına ilişkin önerilerini paylaştı.

Tyler Morgan, önerilerini TikTok hesabından aktardı.

Birçoğumuz hayli pahalı Apple telefon ve bilgisayarlarımızı kamera lensinden klavyeye kadar kılıflarla donatıyoruz.

Ancak eski bir Apple çalışanı ve içerik üreticisi Tyler Morgan’a göre bu pek akıllıca değil.

Morgan TikTok hesabı @hitomidocameraroll’da 70 milyon beğeni alan videosunda öncelikle telefonun tamamını kaplayan koruyucu kılıflı bir telefon gösteriyor ve bu kılıfların zamanla lensleri çizdiğini, kamera kalitesini düşürdüğünü ve dışarıya doğru çıkıntı yaptığı için bir noktada mutlaka çatlayacağını belirtiyor. Dahası, “Çatladığında kılıfı değiştirmek isterken muhtemelen lensinizi de çizeceksiniz” diyor.

Daha sonra ise telefonlara ve bilgisayar ekranlarımıza yapıştırdığımız koruyuculardan bahsediyor: “Ekran koruyucu telefonunuzda işe yarar ancak Mac’inizde işe yaramaz. Ucuz ve iyi bir fikir gibi görünüyor ama temelde koruyucuyu çıkardığınızda alt katmanı kaldırır ve bu da hiç iyi olmaz.”

Morgan son olarak klavye koruyucularına değiniyor ve bu klavyelerin asla kullanılmaması gerektiğini, çalışırken kırıntı ve sıvı dökülmesini önlemek için kullanılsa bile bilgisayarı kapatırken kesinlikle çıkarılması gerektiğini söylüyor: “Aslında klavye koruyucu bilgisayarınızın menteşesine zarar veri. Çünkü ekranı kapattığınızda cihaz ekran ile klavye arasında bir şey olmasını beklemez. Klavye ile mükemmel bir şekilde kapanacak şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla arada başka hiçbir şey olmamalı.“