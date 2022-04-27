Eski AKP’li vekil Gezi kararlarını eleştirdi, vali eşi merkeze çekildi

İçişleri Bakanlığı, Uşak Valisi Funda Kocabıyık’ın geçici olarak Ankara’ya çekilerek ‘bakanlık emrinde görevlendirildiğini’ duyurdu.
Kocabıyık’ın eşi ve eski AKP milletvekili Hüseyin Kocabıyık, dün Gezi davasından çıkan kararı eleştirmiş ve “Hayatımız boyunca (Adnan) Menderes’i ipe çeken zalim hakim ve savcılara lanet okuduk; şimdi onların benzerleri vicdansız hükümler kuruyorlar” demişti.
İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında “Uşak Valisi Funda Kocabıyık, geçici görevle İçişleri Bakanlığı emrine görevlendirilmiştir” dendi.
İstanbul 13’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen Gezi davasında işadamı Osman Kavala’ya ‘hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs’ten ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti. Diğer yedi sanık 18’er yıl hapis cezası almış, biri hariç tümü tutuklanmıştı.