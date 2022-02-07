Eşini üç yaşındaki çocuğunun yanında öldüren katile mahkemeden çifte indirim

Eşini üç yaşındaki çocuğunun yanında silahla vurarak öldüren Mustafa Yüksel’e mahkeme çifte indirim yaptı. Mahkeme heyeti ağırlaştırılmış müebbet hapsi, önce ‘haksız tahrik’ nedeniyle 20 yıla indirdi, ardından ‘cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi’nden dolayı bir indirim daha yaparak cezayı 16 yıl 8 aya düşürdü.

21 yaşındaki Halime Yüksel, 16 yaşında görücü usulüyle Mustafa Yüksel’le evlendirilmişti. Yozgat Şefaatli’de yaşayan çiftin, iki çocukları oldu. Halime Yüksel, 14 Ağustos 2020 sabahı yan evlerinde oturan kayınvalidesinin evinde dört yaşındaki oğlu ve eşi Mustafa Yüksel’le kahvaltı yaptıktan sonra evde uyuyan üç yaşındaki kızına bakmaya gitti. Halime Yüksel, evde kızının yanında karın bölgesine aldığı tek kurşunla hayatını kaybetti.

Katil eş: İntihar etti

Mustafa Yüksel eşinin çocuklarla çok fazla ilgilenmediğini ve telefonunu elinden bırakmadığını söyledikten sonra eşinin intihar ettiğini söyledi. Mustafa Yüksel tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Yüksel, ölen eşinin Şanlıurfa’daki cenazesine de gitmedi.

Adli tıp: Uzak atışla öldü

Halime Yüksel’in intihar ettiğine inanmayan ailesi, Şefaatli savcılığına suç duyurusunda bulunarak olayın araştırılmasını istedi. Adli Tıp Kurumu soruşturma dosyasına gönderdiği raporda, Halime Yüksel’in ‘uzak atış mesafesi’nden vurulduğunu bildirdi. Kıyafetlerinde de barut izine rastlanan Mustafa Yüksel yeniden gözaltına alınarak tutuklandı.

Hazırlanan iddianamede, Mustafa Yüksel’in eşini sosyal medyayı kullanırken tanıştığı erkeklerle konuştuğu iddiasıyla vurduğu belirtildi. Yüksel’in ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle yargılanması istendi.

İndirim üstüne indirim

Hürriyet’ten Burcu Purtul’un haberine göre Mustafa Yüksel, Yozgat 2’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki savunmasında, eşinin sosyal medya hesapları olduğunu ancak bir erkekle görüşüp görüşmediğini bilmediğini, eşine silah kullanmayı kendisinin öğrettiğini ve eşinin intihar ettiğini öne sürdü. Mahkeme heyeti sanığa ‘eşe karşı kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.

Bunun ardından kadınlardan oluşan heyet ilk önce ‘haksız tahrik’ indirimi uyguladığı cezayı 20 yıl hapse çevirdi. Sonra da ‘cezanın sanığın geleceği üzerindeki olası etkisi’ lehine takdiri indirim nedeni olarak kabul ederek cezayı 16 yıl 8 ay hapis cezasına indirdi.

‘Sosyal medyanın aktif kullanılması’ gerekçe gösterildi

Mahkeme gerekçeli kararında maktulün sanığı aldattığı öne sürülerek ‘sosyal medyayı aktif kullanması, evi ve çocuklarıyla ilgilenmemesi’ değerlendirildiğinde sanığın maktulün ‘sadakatsiz’ davranışlarının kendisinde meydana getirdiği ‘hiddet ve şiddetli elem’in etkisi altında suçu işlediği belirtilerek ‘haksız tahrik’ indirimi uygulanmasına karar verildiği anlatıldı.